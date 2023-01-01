Ahmet Hakan'dan bomba "Aslı Baykal" yazısı

Ahmet Hakan, "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’ı evinde ziyaret etti. Gelen bilgilere göre çok olumlu geçmiş görüşme. Hatta Deniz Baykal, seçimde CHP için görev yapmaya hazır olduğunu söylemiş" dediği yazısında, "Haberi gördüğüm anda aklıma hemen Aslı Baykal geldi. 'Acaba Aslı Baykal, bundan sonra CHP’ye yönelik muhalefetini keser mi?' diye düşündüm" ifadelerini kullandı.

"Merakımı giderdim. Şöyle bir baktım. Bir tutum değişikliği yok Aslı Baykal’da. CHP’ye muhalefete tam gaz devam" diyen Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’ı evinde ziyaret etti.

Gelen bilgilere göre çok olumlu geçmiş görüşme. Hatta Deniz Baykal, seçimde CHP için görev yapmaya hazır olduğunu söylemiş.

*

Haberi gördüğüm anda aklıma hemen Aslı Baykal geldi.

“Acaba Aslı Baykal, bundan sonra CHP’ye yönelik muhalefetini keser mi?” diye düşündüm.

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Aman yanlış anlaşılmasın:

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Ben babalarla kızlarının ya da babalarla oğullarının ille de aynı dalga boyunda olmaları gerektiğine inananlardan değilim.

Baba ayrı bireydir, kızı ayrı bireydir.

Baba bir yol tutturduğunda kızının da aynı yolu tutturmasını beklemem. Bunu bekleyenleri de yadırgarım.

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Fakat Aslı Baykal olayında durum biraz farklı.

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Aslı Baykal, hayatının şu son dönemine kadar babasından farklı bir tutum almadı. Hatta ve hatta herhangi bir tutum bile almadı.

Biz onu hep “Deniz Baykal’ın kızı” diye bildik. Aslı Baykal da böyle bilinmeye razı gibiydi.

Çünkü babasından bağımsız bir birey olarak varlık göstermek için minnacık bir çaba bile göstermedi.

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Bu nedenle Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’ı ziyaret edince...

Aslı Baykal’ın tutumu değişecek mi diye merak etmek, benim açımdan son derece meşruydu.

*

Merakımı giderdim.

Şöyle bir baktım.

Bir tutum değişikliği yok Aslı Baykal’da.

CHP’ye muhalefete tam gaz devam."