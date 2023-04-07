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Medya Ahmet Hakan'dan bomba "AK Parti" yazısı! "Bu şart" deyip duyurdu! Yoksa...
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba "AK Parti" yazısı! "Bu şart" deyip duyurdu! Yoksa...

Yeniakit Publisher
2023-04-07 10:27:00 -
Ahmet Hakan'dan bomba "AK Parti" yazısı! "Bu şart" deyip duyurdu! Yoksa...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti'nin 3 dönem kuralını tavizsiz uygulaması durumunda tecrübeli siyasetçilerini kaybedeceğini belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti'nin 3 dönem kuralını tavizsiz uygulaması durumunda tecrübeli siyasetçilerini kaybedeceğini belirtti. 

Hakan, "AK Parti, üç dönem kuralını tavizsiz, çok sert, radikal biçimde uygularsa... En verimli dönemlerinde önemli deneyimlere sahip kişilerin tümünü birden kaybetmiş olur. Verim aldıkları, tecrübelerinden faydalanacaklarına inandıkları kişileri, bu kuralın dışında tutmaları şart" yorumunu yaptı. 

AK Parti’de yapılan çalışmalar sonrasında üç dönem kuralına 56 milletvekili takılıyor. Bu 56 milletvekili arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakın çalışma ekibinde yer alan Binali Yıldırım, Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Yılmaz Tunç, Yalçın Akdoğan, Cevdet Yılmaz, Öznur Çalık gibi isimler de yer alıyor.

 
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Yorumlar

Teoman

Ne ilgisi var. Tecrübelii siyasitçileri bakan, bakan yardımcısı olarak yada teşkilatta üst yönetimde görevlendirir. Ak parti milletvekili adaylarını belirlerken millete kulak versin.İl yönetimi yada teşkilatına değil. Hepsi aynı çark içerisine girdiğinden REİS'i doğru bilgilendirmiyorlar.. Yoksa yılların emeği boşa gider..
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