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Medya Ahmet Hakan'dan bomba 6'lı masa iddiası! Pimi çekip bıraktı
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba 6'lı masa iddiası! Pimi çekip bıraktı

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin sürekli ertelenmesinin "altılı masa"yı yıprattığını belirten Ahmet Hakan, "Masa, kilitlenmiş durumda. İşin kötüsü kilidin nasıl açılacağıyla ilgili bir çözüm yok" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 10:27:00 -
Ahmet Hakan'dan bomba 6'lı masa iddiası! Pimi çekip bıraktı

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin sürekli ertelenmesinin "altılı masa"yı yıprattığını belirten Ahmet Hakan, "Masa, kilitlenmiş durumda. İşin kötüsü kilidin nasıl açılacağıyla ilgili bir çözüm yok" ifadelerini kullandı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"- Adayın belirlenmesinin sürekli ertelenmesi, Masa’yı yıpratmakta.

*

- Adayın belirlenmesi ertelendikçe yıpranma daha da artar, artacak.

*

- Masa, kilitlenmiş durumda. İşin kötüsü kilidin nasıl açılacağıyla ilgili bir çözüm yok.

*

- Kilidin tek sebebi: Kılıçdaroğlu’nun aday olmakta ısrar etmesi.

*

- Bu ısrar nedeniyle Akşener ile Kılıçdaroğlu arasında nezaketli bir çekişme var.

*

- Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçer mi? Üzerinde muazzam bir baskı oluşursa belki.

*

- Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçmezse... Herkesin kendi adayıyla seçime gitmesi bile söz konusu olabilir.

*

- Herkesin kendi adayıyla seçime gitmesi ise Masa açısından tam bir hayal kırıklığı yaratır.

*

- Ahali, “Masa kurdular, kurdukları masadan bile anlaşma çıkaramadılar” der.

*

Kısacası...

Masa’nın hal ve gidişatı maalesef pek de iç açıcı değil.

Toparlayabilirler mi?

Henüz geç değil ama her geçen saat aleyhe işliyor."

 

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Yorumlar

Uğur

Bu şahıs en doğru sözü de söylese ancak para için söyler. O sadece genç kadın ayartıcı bir özgür-cinsel yağcıdır ve dinden dönmüş biridir. Onun resmini gördükçe insanlıktan soğuyorum.

m.n.

Onları zincirle birbirine bağlayan Biden elbette adayı da belirleyip talimatını verir. Ahmet Hakan bu 1+6'nın sahibini (ABD'yi) neden saklıyor, perdeliyor acaba?
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