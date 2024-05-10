Ahmet Hakan’dan Bakan Mehmet Özhaseki için ilginç sözler: Fiyatta Kayserili ama…

Ahmet Hakan, deprem bölgesindeki yeniden yapılanma çalışmalarını yöneten Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Kayserili olan ve belediye başkanlığından gelen engin bir deneyime sahip Özhaseki’nin "Fiyatta Kayseri usulü pazarlık, kalitede sıfır taviz" mottosuyla hareket ettiğini belirten Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

“Deprem bölgesindeki konutlar meselesi unutuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynaklarına sordum. “Hangi aşamadasınız, son durum nedir” diye. Aldığım cevaplara göre son durum şöyleymiş:

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- Şu anda 1240 şantiyede 110 bin kişilik bir işçi ordusu harıl harıl çalışmaktaymış.

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- Dört bini aşkın köyde klasik ya da çelikten köy evleri inşa ediliyormuş.

- Şehir merkezlerinde 174 ayrı alanda inşa faaliyetleri sürüyormuş.

- Yıl sonuna kadar toplamda 200 bin konut, hak sahiplerine teslim edilecekmiş.

- An itibarıyla inşaatı süren konut sayısı 395 bin 220 imiş.

- An itibarıyla inşaatı süren ticari alan sayısı 36 bin 244 imiş.

- Şehirlerin altyapıları için 64 milyar lira hibe veriliyormuş.

- Şehir merkezlerini ve ana caddeleri bakanlık yapıyormuş.

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Bir de işin ilkesel boyutu var.

Malum Bakan Mehmet Özhaseki Kayserili.

Ayrıca belediye başkanlığında engin bir deneyimi var.

Mottosu şuymuş Bakan Bey’in:

Fiyatta Kayseri usulü pazarlık / Kalitede sıfır taviz.

Yani kaliteden ödün vermeden en ucuza mal etmek gibi bir motivasyonla hareket ediyormuş Bakan Özhaseki.”