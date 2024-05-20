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Medya Ahmet Hakan'dan, Bahçeli'ye "yumuşakça" desteği! Devlet Bey çok haklı
Medya

Ahmet Hakan'dan, Bahçeli'ye "yumuşakça" desteği! Devlet Bey çok haklı

Yeniakit Publisher
2024-05-20 11:28:00 -
Ahmet Hakan'dan, Bahçeli'ye "yumuşakça" desteği! Devlet Bey çok haklı

Ahmet Hakan, “Yumuşama adı altında yumuşakça olmamızı beklemeyin” diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye hak verdi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, “Yumuşama adı altında yumuşakça olmamızı beklemeyin” diyen MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye hak verdi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:   

"MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Yumuşama adı altında yumuşakça olmamızı beklemeyin” demiş.

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Çok haklı Bahçeli.
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- Yumuşama başka bir şeydir, yumuşakça olmak başka bir şeydir.

- Normalleşme başka bir şeydir, iddialardan vazgeçmek başka bir şeydir.

- Diyalog kurmak başka bir şeydir, iradenin kırılması başka bir şeydir.

- El sıkışmak başka bir şeydir, davayı terk etmek başka bir şeydir."

 

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