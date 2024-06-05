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Medya Ahmet Hakan'dan, Ali Koç'la ilgili olay sözler! "Bu kaçınılmaz" diyerek tüm Türkiye'ye ilan etti
Medya

Ahmet Hakan'dan, Ali Koç'la ilgili olay sözler! "Bu kaçınılmaz" diyerek tüm Türkiye'ye ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-06-05 15:20:00 -
Ahmet Hakan'dan, Ali Koç'la ilgili olay sözler! "Bu kaçınılmaz" diyerek tüm Türkiye'ye ilan etti

Ahmet Hakan, Ali Koç'un yaşadığı ego patlamasını yazdı. Mourinho’nun Fatih Terim’den daha egolu olduğunu belirten Hakan, başarının paylaşımında ego çatışmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Ali Koç'un yaşadığı ego patlamasını yazdı. Mourinho’nun Fatih Terim’den daha egolu olduğunu belirten Hakan, başarının paylaşımında ego çatışmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Ali Koç, malum ego patlaması yaşıyor.
Jose Mourinho’nun Fatih Terim’den bile daha egolu olduğuna dair sayısız alametler belirmiş durumda.
*
İki egonun çarpışması ne zaman söz konusu olabilir?
*
- Tartışmasız başarı söz konusu olduğunda... Başarının paylaşımında iki ego karşı karşıya gelecektir.
*
- Orta halli bir başarı söz konusu olduğunda... İki egonun çatışması, en alt seviyede seyredecektir.
*
- Hazin bir başarısızlık söz konusu olduğunda... İki egonun sorumluluğu birbirine atması devreye girecektir."

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