Ahmet Hakan’dan Akşener’e şok! “Hangisine yanalım bilemedim” deyip duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın ekonomi kadrosunda yer alacak isimler hakkında Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen telefon konuşmasını anlatmıştı.

Akşener’in sözleri için “Hangisine yanalım bilemedim?” ifadelerini kullanan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “İnsan hiç değilse kamu önünde açık etmez şunları” tepkisini gösterdi.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

“Meral Akşener televizyonda anlatıyor:

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“Üç dört gün önce Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi yaptık. Bana dedi ki: Bizim partiden iki kişi görevlendiriyorum: Selin Sayek Böke ile Faik Öztrak. Siz de iki kişi belirleyin. Diğer partileri de arayacağım. Onlar da ikişer kişi belirlesinler.”

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Peki bu ikişer ikişer belirlenen kişiler ne yapacakmış? Yeni dönemin ekonomi politikalarını belirleyeceklermiş.

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Hangisine yanalım bilemedim?

Seçime çok az bir süre kala ekonomi yönetimini hâlâ belirlememiş olmalarına mı?

İkişer ikişer yöntemiyle belirlenen bir ekiple ekonominin daha da çıkmaza girme ihtimaline mi?

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İnsan hiç değilse kamu önünde açık etmez şunları.”