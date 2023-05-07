  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan’dan Akşener’e şok! “Hangisine yanalım bilemedim” deyip duyurdu
Medya

Ahmet Hakan’dan Akşener’e şok! “Hangisine yanalım bilemedim” deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-07 14:22:00 -
Ahmet Hakan’dan Akşener’e şok! "Hangisine yanalım bilemedim" deyip duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın ekonomi kadrosunda yer alacak isimler hakkında Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen telefon konuşmasını anlatmıştı. Akşener’in sözleri için “Hangisine yanalım bilemedim?” ifadelerini kullanan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “İnsan hiç değilse kamu önünde açık etmez şunları” tepkisini gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın ekonomi kadrosunda yer alacak isimler hakkında Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen telefon konuşmasını anlatmıştı.

Akşener’in sözleri için “Hangisine yanalım bilemedim?” ifadelerini kullanan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “İnsan hiç değilse kamu önünde açık etmez şunları” tepkisini gösterdi. 

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

“Meral Akşener televizyonda anlatıyor:
*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Üç dört gün önce Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi yaptık. Bana dedi ki: Bizim partiden iki kişi görevlendiriyorum: Selin Sayek Böke ile Faik Öztrak. Siz de iki kişi belirleyin. Diğer partileri de arayacağım. Onlar da ikişer kişi belirlesinler.”

*

Peki bu ikişer ikişer belirlenen kişiler ne yapacakmış? Yeni dönemin ekonomi politikalarını belirleyeceklermiş.

*

Hangisine yanalım bilemedim?

Seçime çok az bir süre kala ekonomi yönetimini hâlâ belirlememiş olmalarına mı?

İkişer ikişer yöntemiyle belirlenen bir ekiple ekonominin daha da çıkmaza girme ihtimaline mi?

*

İnsan hiç değilse kamu önünde açık etmez şunları.”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23