Ahmet Hakan'a çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Hollanda hükümetinin, kısa burunlu köpekler ile kıvrık kulaklı kedilerin yasaklanması kararı aldığını hatırlatan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Ahmet Hakan'ın kedisinin de yasak kapsamındaki kedilerden olduğunu belirtti. Tezel, yazısında şunları kaydetti:

"Hollanda hükümeti, kısa burunlu köpekler ile kıvrık kulaklı kedilerin yasaklanması kararı aldı.

Bu hayvanların evde bulundurulması, ticaretinin yapılması reklam ve filmlerde gösterilmesi bile yasaklanacak.

Çünkü kalıtsal rahatsızlıkları nedeniyle bu hayvanlar aslında acı çekerek yaşıyorlar.

Kısa burunlu köpekler nefes almakta güçlük çekiyor ve anormal kafatası yapısına sahip oldukları için her zaman baş ağrısı yaşıyorlar.

Kıvrık kulaklı kedilerde ise sadece kulak kıkırdağını değil vücudundaki diğer eklemlerdeki kıkırdak dokuyu ve kemik gelişimini bozan bir gen mutasyonuna sahipler. Bu yüzden sürekli eklem ağrısıyla yaşamak zorundalar.

Ama görünüşleri sevimli oldukları için bu hayvanlar sürekli reklam, dizi ve filmlerde karşımıza çıkıyor.

İnsanlar da bu kedi ve köpekleri kalıtsal rahatsızlıkları olduğunu bilmeden alıyorlar.

Talep çok olunca bu tür kedi ve köpekler daha çok üretiliyor.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın meşhur kedisi Sekter de kalıtsal rahatsızlığı olan Scottish Fold cinsi galiba.

Hakan'ın Sekter ile ilgili yazıları gerçekten keyifli.

Ancak Sekter'in o çok şey biliyormuş gibi bakışları, hareketsiz hali doğuştan gelen rahatsızlığından kaynaklanıyor olabilir!"