Ahmet Hakan, yine sapla samanı karıştırdı: "28 Şubat’ta da böyleydi, şimdi de böyle"

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Kocaeli'de bir lisede, dekolte elbise giyen kız öğrencilerin "uygunsuz kıyafet" gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmamasını doğru bulanların argümanlarını eleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nde "Öğrenciler vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, derin yırtmaçlı etek, kısa pantolon, kolsuz tişört ve kolsuz gömlek giyemez” hükmü olmasına rağmen, 28 Şubat'ın hukuksuz ve dayanaksız uygulamalarıyla dekolteye izin verilmemesini aynı kefeye koyan Hakan, sapla samanı bir defa daha karıştırdığı yazısında şunları kaydetti:

"Gebze’de kıyafetleri yüzünden okula alınmayan çocuklar olayıyla ilgili olarak bazılarının şu tür yorumlar yaptıklarını gördüm:

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“Her yerin bir kuralı var. Adaba uygun giyilecek. Kurallara uyulacak.”

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Ne kadar da 28 Şubat sürecini çağrıştıran argümanlar bunlar böyle.

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Biz 28 Şubat’ta “İsteyen istediği gibi giyinir kardeşim. Siz karışamazsınız” falan dediğimizde kılık kıyafet yasaklarını savunanlar, “Ama her yerin bir kuralı var” argümanıyla karşımıza çıkarlardı.

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Bir genç kızı kılık kıyafeti yüzünden horlayan, aşağılayan, üzen, kapıda bırakan her kural, ayaklarımızın altındadır.

28 Şubat’ta da böyleydi, şimdi de böyle."