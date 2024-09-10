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Medya Ahmet Hakan, "Yansın bu dünya" diyerek yeri göğü inletti! İğrenç bir motivasyon
Medya

Ahmet Hakan, "Yansın bu dünya" diyerek yeri göğü inletti! İğrenç bir motivasyon

Yeniakit Publisher
2024-09-10 13:40:00 - 2024-09-10 11:17:58
Ahmet Hakan, "Yansın bu dünya" diyerek yeri göğü inletti! İğrenç bir motivasyon

Ahmet Hakan, Narin Güran'ın vahşice öldürülmesi olayına sert tepki gösterdi. Hakan, bu tür iğrenç cinayetlerin insanlık adına kabul edilemez olduğunu vurguladı. Katillerin bulunup cezalandırılması gerektiğini belirten Hakan, sessiz kalanların da hesap vermesi gerektiğini yazdı. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşesinde şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Narin Güran'ın vahşice öldürülmesi olayına sert tepki gösterdi. Hakan, bu tür iğrenç cinayetlerin insanlık adına kabul edilemez olduğunu vurguladı. Katillerin bulunup cezalandırılması gerektiğini belirten Hakan, sessiz kalanların da hesap vermesi gerektiğini yazdı. Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşesinde şunları kaydetti:

"8 yaşındaki bir yavrudan ne istediniz?

O masumiyete nasıl kıydınız?

*

Hangi iğrenç motivasyonla öldürdünüz Narin’i?

Üzerindeki giysilerle bir çuvala nasıl koydunuz minik yavrunun cesedini?

(...)

Yansın bu dünya.

Ama katiller de bulunsun.

*

Ailenin, sülalenin, mezranın kahrolası sessizliği dağıtılsın.

En başından en sonuna kadar bu vahşete karışanlar ve susanlar hesap versin. (...)"

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