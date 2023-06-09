Ahmet Hakan resmen çıldırdı! Riyakârlığın, samimiyetsizliğin, ayrımcılığın daniskası

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, seçim döneminde yapılan bir sokak röportajında oyunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyleyen kadına küfür eden bir başka kadının kıyafetini giyerek "Seçim kombinim hazır" diyen hadsiz şarkıcı Melek Mosso'ya ayar verdi.

Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Seçimden önceydi.

Yaşlıca bir kadın, bir sokak röportajı sırasında “Oyumu Tayyip Erdoğan’a vereceğim” diyen bir kadına... Ağza alınmayacak bir küfür savurmuş, ardından da “o...” diye hakaret etmişti.

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O günlerde sosyal medyada bu küfürbaz kadını bayraklaştıranlar oldu.

Terbiyesizliği yapan kadının kıyafetinin benzerini giyenler, o kadınla dayanışma içinde olanlar, “Aman da ne güzel küfretti” diyenler oldu.

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Sonradan fark ettim.

Meğer küfürbaz kadını bayraklaştıranlar arasında Melek Mosso isimli şarkıcı da varmış.

Hatta öyle bir bayraklaştırmış ki... Seçim günü oy kullanmaya o kadının kıyafetinin benzerini giyerek gitmiş.

Bunu da sosyal medya hesabından cümle aleme duyurmuş.

Yani oyunu Erdoğan’a vereceğini söyleyen kadına küfredilmesinden pek memnun kalmış.

Ne memnun kalması! Kendisini o küfürbaz kadınla özdeşleştirmeye kadar vardırmış olayı.

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Kimdir Melek Mosso?

Bir ödül töreninde ödül alırken “kadın hakları” vurgusu yapan, “kız kardeşleriyle dayanışma içinde” olduğunu haykıran bir sanatçı.

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Buradan anlıyoruz ki...

Melek Mosso’nun dünyasında Tayyip Erdoğan’a oy vermeyi tercih eden kadınlara yer yok. Erdoğan’a oy vereceğini söyleyen kadınlar onun “kız kardeşleri” kapsamına girmiyor.

Ya da Erdoğan’a oy veren kadınlar, onun gözünde küfredilmeyi hak eden, “o...” diye hakaret edilmeye layık kadınlar.

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Kadın hakları savunucusu kimliğiyle ortaya çıkan biri açısından ne kadar utanç verici bir durum bu.

Riyakârlığın, samimiyetsizliğin, ayrımcılığın daniskası. (…)”