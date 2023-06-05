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Medya Ahmet Hakan resmen çıldırdı! Bu nasıl bir azgınlık böyle?
Medya

Ahmet Hakan resmen çıldırdı! Bu nasıl bir azgınlık böyle?

Yeniakit Publisher
2023-06-05 11:17:00 -
Ahmet Hakan resmen çıldırdı! Bu nasıl bir azgınlık böyle?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, politik çıkışlarda bulunan bazı sanatçıları eleştirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, politik çıkışlarda bulunan bazı sanatçıları eleştirdi. 

Hakan, yazısında, “Niye böyle yapıyor bu sanatçılarımız? ‘Ben hesap kitap yapmam arkadaş. İzleyicilerimi, hayranlarımı gücendirme pahasına da olsa politik tutum alırım’ tarzı bir yaklaşım içinde olsalar takdir ederim. Ama öyle değil. Gerçekten değil. Çünkü mesajlarına bakıyoruz: Sıfır politik bilinçle yazılmış acemi metinler. İlkokul üçüncü sınıf düzeyinde siyasi mesajlar” dedi. 

“Çoğunun böylesi tavırlar içine girmesinin en önemli nedeni: Twitter. Twitter’daki politik kabarmalara bakarak tutum alıyorlar” diyen Hakan, “Onları bu hale getiren sadece Twitter da değil. Toplumun büyük bir kısmı gibi onlar da yankı odalarına hapsolmuş durumdalar” ifadesini kullandı.

“Sanatını politik alana adamış sanatçılara sözüm olamaz. Çünkü orada sağlam bir bilinç var” diyen Hakan, şöyle yazdı:
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“Fakat politikayla, ideolojiyle herhangi bir ilgileri olmayan, sanatlarını politik bilinçle yapmayan, şöhretlerini tamamen popüler olana borçlu olan dizi oyuncularının, müzisyenlerin, komiklerin tam seçime bir ay kala azgın birer politika fanatiği haline gelmelerini anlamam mümkün değil.”

 

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