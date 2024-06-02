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Medya Ahmet Hakan, Özgür Özel'in o numarasını yutmadı! Nasıl çiğnendiğini hepimiz biliyoruz
Medya

Ahmet Hakan, Özgür Özel'in o numarasını yutmadı! Nasıl çiğnendiğini hepimiz biliyoruz

Yeniakit Publisher
2024-06-02 18:15:00 -
Ahmet Hakan, Özgür Özel'in o numarasını yutmadı! Nasıl çiğnendiğini hepimiz biliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk seçimde iktidar olamamaları durumunda istifa edeceğini açıkladı. Ahmet Hakan, CHP’nin tarihindeki benzer açıklamaların sıkça çiğnendiğini belirtti. Bu sözlerin kendisini zerre kadar etkilemediğini ifade eden Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk seçimde iktidar olamamaları durumunda istifa edeceğini açıkladı. Ahmet Hakan, CHP’nin tarihindeki benzer açıklamaların sıkça çiğnendiğini belirtti. Bu sözlerin kendisini zerre kadar etkilemediğini ifade eden Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Özgür Özel’in “İlk seçimde iktidar olamazsak o gün istifa ederim” dediğini duyduğumda...

Zerre kadar etkilenmedim.

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Çünkü CHP’nin yakın tarihi, bu tür sözlerin nasıl çiğnendiğinin sayısız örnekleriyle dopdolu."

 

 

 

 

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