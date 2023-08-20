Ahmet Hakan özelliklerini sıraladı! “AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak”

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın bugün gündeminde yerel seçimler vardı. Ahmet Hakan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı olacağı ileri sürülen isimler hakkında yazdı.

Aday olarak ortada dolaşan birçok isim olduğuna dikkat çeken Ahmet Hakan, isimlere odaklanmak yerine AK Parti'nin İstanbul adayı olması gereken kişinin temel özelliklerine odaklanmak gerektiğini söyledi.

"Süper heyecanlı, müthiş azimli, muazzam enerjik olmalı" diyen yazar, İstanbul’a kısa sürede iyi gelecek projeler üretmeye muktedir ve gerçekleşmesi kolay hayallere sahip olması gerektiğini ifade etti.

Muhalifleri birbirine kenetlenmek zorunda bırakacak bir adayın da olmaması gerektiğini ileri süren Ahmet Hakan, karşı taraftan oy alabilecek birisinin belirlenmesini söyledi.

Ahmet Hakan şunları yazdı:

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"Dosta da düşmana da “Bu kişi başkan seçilirse İstanbul’da hayatı gözle görülür biçimde değiştirir” dedirtmeli.

Üslubu temiz, yaklaşımı kucaklayıcı olmalı.

Sırtında tartışmalı herhangi bir bagaj bulunmamalı.

Gençlere ve her zaman genç kalanlara yakın durmalı.

Sivri çıkışlara yüz vermeyen bir kişilik yapısı olmalı."

Ayrıca AK Parti İstanbul adayının polemikten uzak kalması gerektiğini ve hizmete odaklanmasını ifade eden Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni, "Kulağınıza fısıldanan isimlere bir bakın. Eğer bu özelliklerin hepsini birden taşıyorsa... AK Parti’nin İstanbul adayı kesinlikle o olacak." diye yazdı.