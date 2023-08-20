  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Ahmet Hakan özelliklerini sıraladı! “AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak”
Siyaset

Ahmet Hakan özelliklerini sıraladı! “AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak”

Yeniakit Publisher
2023-08-20 15:00:00 -
Ahmet Hakan özelliklerini sıraladı! "AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak"

Ahmet Hakan, AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayında olması gereken özellikleri sıraladı.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın bugün gündeminde yerel seçimler vardı. Ahmet Hakan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı olacağı ileri sürülen isimler hakkında yazdı. 

Aday olarak ortada dolaşan birçok isim olduğuna dikkat çeken Ahmet Hakan, isimlere odaklanmak yerine AK Parti'nin İstanbul adayı olması gereken kişinin temel özelliklerine odaklanmak gerektiğini söyledi.

"Süper heyecanlı, müthiş azimli, muazzam enerjik olmalı" diyen yazar, İstanbul’a kısa sürede iyi gelecek projeler üretmeye muktedir ve gerçekleşmesi kolay hayallere sahip olması gerektiğini ifade etti.

Muhalifleri birbirine kenetlenmek zorunda bırakacak bir adayın da olmaması gerektiğini ileri süren Ahmet Hakan, karşı taraftan oy alabilecek birisinin belirlenmesini söyledi.

Ahmet Hakan şunları yazdı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Dosta da düşmana da “Bu kişi başkan seçilirse İstanbul’da hayatı gözle görülür biçimde değiştirir” dedirtmeli.

Üslubu temiz, yaklaşımı kucaklayıcı olmalı.

Sırtında tartışmalı herhangi bir bagaj bulunmamalı.

Gençlere ve her zaman genç kalanlara yakın durmalı.

Sivri çıkışlara yüz vermeyen bir kişilik yapısı olmalı."

Ayrıca AK Parti İstanbul adayının polemikten uzak kalması gerektiğini ve hizmete odaklanmasını ifade eden Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni,  "Kulağınıza fısıldanan isimlere bir bakın. Eğer bu özelliklerin hepsini birden taşıyorsa... AK Parti’nin İstanbul adayı kesinlikle o olacak." diye yazdı.

Ahmet Hakan’dan, Diyanet İşleri Başkanı’nın kızıyla ilgili olay yorum
Ahmet Hakan’dan, Diyanet İşleri Başkanı’nın kızıyla ilgili olay yorum

Medya

Ahmet Hakan’dan, Diyanet İşleri Başkanı’nın kızıyla ilgili olay yorum

Ahmet Hakan’dan yeni Merkez Bankası Başkanı’na not! Bakın kaç puan verdi
Ahmet Hakan’dan yeni Merkez Bankası Başkanı’na not! Bakın kaç puan verdi

Medya

Ahmet Hakan’dan yeni Merkez Bankası Başkanı’na not! Bakın kaç puan verdi

Ahmet Hakan'dan olay yorum: Reis, bu üç atamayla üzerimize liyakat boca etti
Ahmet Hakan'dan olay yorum: Reis, bu üç atamayla üzerimize liyakat boca etti

Medya

Ahmet Hakan'dan olay yorum: Reis, bu üç atamayla üzerimize liyakat boca etti

İslami kavramlara saygısızlık yapıldığında 'özgürlük' diyen Ahmet Hakan 'Atatürk' dizisi için ayağa kalktı
İslami kavramlara saygısızlık yapıldığında 'özgürlük' diyen Ahmet Hakan 'Atatürk' dizisi için ayağa kalktı

Medya

İslami kavramlara saygısızlık yapıldığında 'özgürlük' diyen Ahmet Hakan 'Atatürk' dizisi için ayağa kalktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23