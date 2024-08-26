Ahmet Hakan, o skandal karşısında kendini tutamadı: Küstahlıktır, cürettir, pervasızlıktır

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Boğaz'daki kaçak inşaat skandalını CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu olarak nitelendirdi. Hakan, Boğaz'da yapılan bu inşaatın yasalara meydan okuyan küstahça bir girişim olduğunu belirtti. Belediyenin bu inşaat faaliyetlerine göz yummasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Hakan, bu tür girişimlerin İstanbul'un güzelliklerine zarar verdiğini vurguladı. Ahmet Hakan, özetle şunları kaydetti:

"Boğaz’daki kaçak inşaat olayında olay şu:

Bu inşaatı yapanlar, İstanbul Belediyesi’nden tadilat için izin almışlar.

Ama yaptıkları resmen ve alenen kaçak inşaat.

Hem de gözbebeğimiz Boğaz’da.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Bir çivi çakmanın bile izne bağlı olduğu Boğaz’da, yasalara karşı kibirli bir meydan okumadır bu.

Küstahlıktır. Cürettir. Pervasızlıktır.

(…)

Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda.

Tadilat iznini belediye vermiş.

Ağaçlar kesilirken, inşaat yapılırken, Boğaziçi öngörünümü bozulurken Belediye yetkilileri uyumuşlar mı?

Oranın fotoğrafları ortaya çıkmasaydı o inşaat, küstahça tamamlanmış olmayacak mıydı? (…)”

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