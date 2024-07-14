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Medya Ahmet Hakan, o gelişmeyi böyle değerlendirdi: Sertlik yanlısı Tamil gerillalarının halay çekmesi gibiydi
Medya

Ahmet Hakan, o gelişmeyi böyle değerlendirdi: Sertlik yanlısı Tamil gerillalarının halay çekmesi gibiydi

Yeniakit Publisher
2024-07-14 15:30:00 -
Ahmet Hakan, o gelişmeyi böyle değerlendirdi: Sertlik yanlısı Tamil gerillalarının halay çekmesi gibiydi

Ahmet Hakan, NATO zirvesinin sert bir hava içerisinde geçtiğini yazdı. Zirve sonucunda çıkan bildirgede savaş ve tehdit çığlıklarının yer aldığını belirten Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış çağrıları dışında zirvede barışa dair bir söylem bulunmadığını ifade etti. Zirvenin sonuçlarının savaş yanlısı bir tavır sergilediğini söyleyen Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

 

Ahmet Hakan, NATO zirvesinin sert bir hava içerisinde geçtiğini yazdı. Zirve sonucunda çıkan bildirgede savaş ve tehdit çığlıklarının yer aldığını belirten Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış çağrıları dışında zirvede barışa dair bir söylem bulunmadığını ifade etti. Zirvenin sonuçlarının savaş yanlısı bir tavır sergilediğini söyleyen Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bakmayın siz 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle azıcık festival havasında geçmesine.

Sertlik yanlısı Tamil gerillalarının halay çekmesi gibiydi NATO Zirvesi.
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(...) Özeti şudur koca zirvenin:

Rusya düşman. Çin düşman. Ukrayna’yı Rusya’ya karşı savaştırmaya devam. Çin’i tehdit etmeye devam.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış vurguları, ateşkes çağrıları olmasa...

NATO’da barışın b’si, ateşkesin a’sından söz eden bile olmayacaktı. (...)"

 

 

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