Ahmet Hakan, o alçaklığa çok sinirlendi: "Sefil mahluk, avucunu yaladı"

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Hollanda'da Kur'an yırtarak dikkat çekmeye çalışan alçağın, istediğini elde edemediğini belirtti.

"Sefil mahluk, avucunu yaladı" ifadelerini kullanan Hakan, özetle şunları kaydetti:

"Sefil bir mahluk, Amsterdam’da Kuran yırtarak dikkat çekmeye çalıştı.

Fakat amacına ulaşamadı. Yeterince dikkat çekemedi yani.

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İslam dünyasını ayağa kaldıramadı. Kimse kendisini iplemedi. Bir iki ağırbaşlı ve vakur tepki dışında kendisini sallayan olmadı. Hollanda’ya yönelik birkaç diplomatik tepki dışında olay büyütülmedi. Sefil mahluk, avucunu yaladı.

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Çok şükür çok. İslam dünyası, bu ilgi manyaklarına hak etmedikleri ilgiyi göstermekten vazgeçmiş durumda."