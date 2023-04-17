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Medya Ahmet Hakan, o alçaklığa çok sinirlendi: "Sefil mahluk, avucunu yaladı"
Medya

Ahmet Hakan, o alçaklığa çok sinirlendi: "Sefil mahluk, avucunu yaladı"

Yeniakit Publisher
2023-04-17 13:32:00 -
Ahmet Hakan, o alçaklığa çok sinirlendi: "Sefil mahluk, avucunu yaladı"

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Hollanda'da Kur'an yırtarak dikkat çekmeye çalışan alçağın, istediğini elde edemediğini belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Hollanda'da Kur'an yırtarak dikkat çekmeye çalışan alçağın, istediğini elde edemediğini belirtti. 

"Sefil mahluk, avucunu yaladı" ifadelerini kullanan Hakan, özetle şunları kaydetti:

"Sefil bir mahluk, Amsterdam’da Kuran yırtarak dikkat çekmeye çalıştı.

Fakat amacına ulaşamadı. Yeterince dikkat çekemedi yani.
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*

İslam dünyasını ayağa kaldıramadı. Kimse kendisini iplemedi. Bir iki ağırbaşlı ve vakur tepki dışında kendisini sallayan olmadı. Hollanda’ya yönelik birkaç diplomatik tepki dışında olay büyütülmedi. Sefil mahluk, avucunu yaladı.

*

Çok şükür çok. İslam dünyası, bu ilgi manyaklarına hak etmedikleri ilgiyi göstermekten vazgeçmiş durumda."

 

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