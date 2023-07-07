Ahmet Hakan kötü haberi böyle verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "kurumsal muhalefetin çöktüğünü" belirterek, "Çökmüş bir muhalefet, sadece kendine zarar vermez. İktidara da zarar verir. Muhalefeti ensesinde hissetmeyen bir iktidarın atılım yapma kabiliyeti azalır" yorumunu yaptı.

Hakan, bugünkü yazısının, "Kurumsal muhalefet çökmüş durumda" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“- Kılıçdaroğlu bırakmamakta kararlı.

- Tanju Özcan yürüyor ama boşa yürüyor gibi.

- İmamoğlu’nun durumu malum.

- CHP oligarşisi dimdik ayakta.

- Gelecek ve Saadet ortak grup kurdu ama DEVA dışarıda kaldı. Burada bile üçlü anlaşma yapamadılar.

- İYİ Parti, gitgide daha çok Meral Akşener partisi olarak konumlanıyor.

- HDP bir özeleştiri süreci bile başlatamadı.

Kısacası kurumsal muhalefet, tam anlamıyla çökmüş durumda. Ne yapacaklarını bilmiyorlar, statükolarını koruma derdine düşmüş durumdalar, yenilik için enerjileri yok, en küçük bir umut vermiyorlar. Daha kötüsü toplumsal muhalefet, kurumsal muhalefetin çöküşünün farkında. Orada da bir bezginlik var. Çökmüş bir muhalefet, sadece kendine zarar vermez. İktidara da zarar verir. Muhalefeti ensesinde hissetmeyen bir iktidarın atılım yapma kabiliyeti azalır. Yani nereden bakarsan bak, ülkenin yararına değil bu durum.”

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