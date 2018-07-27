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Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu CHP'nin diktatörü

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında, "Kemal Kılıçdaroğlu şimdilik kendi partisinin diktatörü olduğu için ona rahatlıkla “diktatör” diyebiliyorum. Ülkenin başına geçtiğinde işim bu kadar kolay olmayacak" ifadelerini kullandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 15:58
Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu CHP'nin diktatörü

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında kendisine CHP ile ilgili sorulan üç soruya yanıt verdi. 

Ahmet Hakan, Kemal Kılıçdaroğlu diktatör olsa sen ona diktatör diyebilir miydin” diye espri yapanlara, "Kemal Kılıçdaroğlu şimdilik kendi partisinin diktatörü olduğu için ona rahatlıkla “diktatör” diyebiliyorum. Ülkenin başına geçtiğinde işim bu kadar kolay olmayacak" karşılığını verdi.

Ahmet Hakan'ın yazısının o bölümü:

CHP İLE İLGİLİ BANA SORULAN ÜÇ SORU, ÜÇ CEVAP

Kemal Kılıçdaroğlu diktatör olsa sen ona diktatör diyebilir miydin” diye espri yapanlara cevabımdır:

Kemal Kılıçdaroğlu şimdilik kendi partisinin diktatörü olduğu için ona rahatlıkla “diktatör” diyebiliyorum. Ülkenin başına geçtiğinde işim bu kadar kolay olmayacak!

“Sen bizim partimizin içişlerine niye karışıyorsun ki? Sana ne kardeşim sana ne?” diyenlere cevabımdır:

İçişlerinize kimsenin karışmamasını istiyorsanız... Siyasi partide görev yapmayı bırakıp kanarya sevenler derneği kurmaya yöneleceksiniz ağalar!

“Kurultay istemek partiye zarar veriyormuş. Bunu CHP'nin 59 il başkanı söylemiş. Ne diyorsun” diyenlere cevabım:

CHP'ye verilecek en ağır zarar bile, CHP'nin mevcut durumunu korumasının neden olduğu zararın yanına yaklaşamaz!

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 15:58
  1. ahmet hakan
  2. kemal kılıçdaroğlu

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