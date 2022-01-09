Ahmet Hakan kendi kendini bakın nasıl tokatladı!

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında kendi kendini fena tokatladı.

Fuat Bol “CHP asla demokrat olamaz” dedi

Fuat Bol, Hürriyet’teki köşesinde “CHP’liler demokrat olabilir mi?” başlığıyla dün bir yazı kaleme aldı. CHP’yi eleştiren Fuat Bol, “Genlerinde tek parti sultası yatan, kendi yaşam ve inanç ya da inançsızlıklarını halka dayatan, halka tepeden bakan, halkı ve halkın değerlerini horlayan; kısaca, halka rağmen işi yapan bir zihniyet asla demokrat olamaz.” şeklindeki eleştiriyi köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan’dan Fuat Bol’a CHP tepkisi!

CHP’ye yönelik eleştirilerden rahatsız olan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Bir Hürriyet yazarına şiddetle itirazım var” başlığıyla bugün kaleme aldığı yazıda Fuat Bol’a tepki gösterdi.

“Bu tür genellemelerden oldum olası hiç hoşlanmamışımdır”

“Yazıyı dikkatle okudum” diyen Ahmet Hakan, ‘Yazıda bir zihniyet analizi yapılıyordu. Ve CHP’lilerin demokrat olamayacağı sonucuna varılıyordu. Hangi gerekçeye dayandırılırsa dayandırılsın… Bu tür genellemelerden oldum olası hiç hoşlanmamışımdır. Ayrıca ‘CHP’liler’ dediğiniz anda… Öyle muazzam bir genelleme yapıyorsunuz ki...

Sonuçta haksızlık yapmanız kaçınılmaz oluyor. Öyle CHP’liler vardır ki… Gerçekten süper demokrat insanlardır. Ve yine öyle CHP’liler vardır ki… Bugün bile ‘başörtüsü’ denildiğinde yüzlerini buruşturmaktadırlar. Yani tek bir CHP’li tipolojisi yok ki. Tıpkı tek bir sağcı, tek bir dindar tipolojisi olmadığı gibi.” dedi.

Bu ne çelişki Ahmet Hakan!

Fuat Bol’ “genelleme” yaptığı iddiasıyla eleştiren Ahmet Hakan, aynı yazının “Bunlar rehabilite edilemezler” ara başlığıyla yer verdiği satırlar üzerinden çelişkiye düştü ve kendi kendini tokatladı.

İşte Ahmet Hakan’ın yazısının ilgili bölümü…

HALK TV’ye başörtülü bir tartışmacı çıkmış.

Öyle hükümet yanlısı tezleri dile getiren bir tartışmacı da değil ha!

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Fakat buna rağmen Halk TV hinterlandından birtakım kişiler, “Vay efendim, nasıl çıkar” falan diye velveleye veriyorlar ortalığı.

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Öyle bir tahammülsüzlük ki resmen yobazlık düzeyinde.

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Farklı fikirler çıksın, birbiriyle tartışsın, o a desin, bu b desin... Yok, yok! İstemiyorlar böyle olmasını.

Kurmuşlar yankı odalarını, aykırı bir tek sese bile tahammülsüzler. Ne aykırı sesi! Kendilerine aykırı gelen tiplere bile tepkililer.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ve partisini rehabilite etmeye çalışıyor ama bu tiplerin rehabilitasyona gelir bir tarafları kalmamış durumda.





