Ahmet Hakan itiraf etti! Kılıçdaroğlu’nun yerinde olsaydım…

Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Habertürk’te katıldığı yayını köşesine taşıdı. Hakan, CHP liderinin canlı yayına bağlanan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Bakan Adil Karaismailoğlu’na yeterli cevap veremediği görüşünü dile getirerek “Keşke telefon bağlantılarını hiç kabul etmeseydi” dedi.

Hakan’ın bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle

Ben lider olsam... “Bırakın, bağlansınlar” derim. Ama tabii eğer şu üç şey söz konusuysa: BİR: Söylediklerimden eminsem. İKİ: Elimde kapı gibi belgeler varsa... ÜÇ: Bağlananı bağlandığına pişman edebileceksem...

Bu üç şey söz konusuysa... “Bağlayın efendim, bağlayın... Bağlansınlar, çok memnun olurum” diyerek olayın üstüne üstüne giderim. Bu üç şey söz konusuysa... Net ve tartışmasız bir galibiyettir beni bekleyen. Tepeye, en tepeye yükselirim. Öyle ki... Tüm taraftarlarım... “Helal olsun bizim lidere! Bağlanan herkesi madara etti bıraktı” derler. O kadar ki... Taraftarım olmayanlar bile... “Adam amma da dişli çıktı yahu” diye iç geçirirler.

Hatta ve hatta...

Canlı yayına bağlananlar...

“Keşke hiç bulaşmasaydık bu adama” diyerek derin bir nedamet içine girer. Ama bu sonucu sağlayamayacaksam... Asla ve kata... “Bağlayın efendim bağlayın, benim açımdan sakınca yok” demem. Bunun yerine... “Ne münasebet efendim.

Falanca liderin programında böyle bağlantılar yapılıyor mu?” diyerek... Telefon bağlantısına kapılarımı sımsıkı kapatırım. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefon bağlantılı programına... İşte bu açılardan şöyle bir baktığımda... Verdiğim hüküm şu oldu: Keşke telefon bağlantılarını hiç kabul etmeseydi.

Kılıcdaroğlu’nu Şentop ve Karaismaioğlu canlı yayında rezil etmişti

Habertürk canlı yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı baskın girişimi üzerinden kendisini mağdur göstererek TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u hedef gösterdi. Kılıçdaroğlu bunla da yetinmeyip Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu üzerinen yeni bir gündem oluşturma çabasına soyundu. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismaioğlu'nun İBB'de Genel Sekreter Yardımcısı olduğu dönemle ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atan Kılıçdaroğlu'na cevabı gecikmedi. Canlı yayına önce TBMM Başkanı Mustafa Şentop ardından da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Karaismailoğlu, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki iddialarının iftira olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz cuma günü, ayın 7'sinde dava edilmiştir, mahkemede hesap verecektir." demişti.