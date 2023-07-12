Ahmet Hakan halefi Özkök’ün izinde! Müftü çocuğu sapkın konserleri savundu!

İç çamaşırlarıyla sahneye çıkan ve gençlerin ahlakını bozarak, isyana yönlendirdiği için AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediyesince konseri iptal edilen Hande Yener’i savunan Müftü çocuğu Ahmet Hakan, ‘gençler AK Parti’den uzaklaşıyor’ yalanını dilendirdi. Hakan, milli ve manevi değerlere savaş açan, İmam Hatiplilere hakaret eden sanatçılara tepki konulmasının yerel seçimlerde AK Partiye kaybettireceğini iddia edip, benzeri analizleri sürekli dillendirip, her seçim sandığa gömülen zihniyetle aynı safta yer alıyor.

28 ŞUBAT’IN ÖZKÖK’ÜNE ÖZENDİ

Dün kaleme aldığı “Hande Yener konserinin iptal edilmesine itiraz” başlıklı rezil yazısında mütedeyyin kesime yönelik hakaretleriyle bilinen ve her türlü sapkınlığın propagandasını yapan sanatçı bozuntularının savunuculuğuna soyunan Coşkun, “Balıkesir Belediyesi, Hande Yener konserini iptal etmiş. Neden? Çünkü kentteki dini cemaatler, dernekler, vakıflar bu konsere itiraz etmişler. Balıkesir Belediyesi Kuran kursu değildir, AK Parti de dini bir vakıf değildir. Belediyeler sadece belli bir duyarlılığa değil, herkese hizmet verecek. AK Parti sadece belli bir yaşam tarzına değil, herkese seslenecek.Sadece dini cemaatlerin, derneklerin, vakıfların arzuları doğrultusunda politika yürütülürse...

Önümüzdeki yerel seçimlerden sonra AK Parti, “Biz bu seçimleri neden kaybettik?” diye kara kara düşünmek zorunda kalır.” dedi.

İSLAMİ STK’LARA AZINLIK MUAMELESİ

TÜGVA, MÜSİAD, İlim Yayma Cemiyeti ve AGD’nin de yer aldığı 25 kuruluştan oluşan Balıkesir Sivil Toplum Platformu’nun haklı tepkisini küçük bir azınlığın tepkisiymiş gibi lanse eden Ahmet Hakan, “”Dini vakıfların, derneklerin, cemaatlerin taleplerini ya da protestolarını emir telakki eden AK Parti yaklaşımı, dindarların da kaybetmesine yol açar. Çünkü AK Parti, sadece bu dar alana sıkıştırılırsa büyük kaybeder.” şeklinde akla ziyan ifadeler kullandı.

PİŞKİNLİĞİN BU KADARINA PES!

14-28 Mayıs seçimlerinden zaferler çıkan AK Parti’den gençlerin uzaklaştığı yalanını savuran Coşkun, “Bu uzaklaşmalarda birçok etkenin yanı sıra festival yasaklarının, konser iptallerinin de payı var.” Diyerek, her türlü rezilliğin dibine vurulduğu konserleri savundu.

Ahmet Hakan’ın, Müslüman Türk milletinin oylarıyla kesintisiz 21 yıldır iktidar olan AK Parti yöneticilerine yönelik skandal tevsiyeleri, pişkinliğin bu kadarına pes dedirtti.

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