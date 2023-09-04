Ahmet Hakan esti gürledi: Bu tiplerden kurtuluşun tek bir yolu var! Bunlar başa çok bela olur

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığıyla gündeme gelen Perinaz Mahpeyker Yaman'ı eleştirdiği yazısında, "Şöyle bir baktım diline, üslubuna, yaklaşımına. Yaptığı her paylaşımdan kabalık, hoyratlık, basitlik, bayağılık ve nezaket yoksunluğu yükseliyordu buram buram" dedi.

"Bu tiplerden kurtuluşun tek bir yolu vardır" diyen Hakan, "Her parti, “Bizim çizgimizde böylesi bir bayağılığa, çirkinliğe, kabalığa, terbiyesizliğe yer yok” diyerek... Bunlara kapıyı gösterecek. Yoksa bunlar başa çok bela olur" ifadelerini kullandı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO