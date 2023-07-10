Ahmet Hakan duyurdu! AK Parti'nin İBB adayı...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, yerel seçimlerde muhalefetin bir başkan adayında birleşmesinin zor olmadığını belirterek; iktidarın 2021'de hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a benzer bir aday profiline yönelmesi gerektiğini savundu.

Hakan, bugünkü yazısında, "Kadir Topbaş profilinden yola çıkarak AK Parti’nin olası adayının taşıması gereken özellikleri" sıraladı:

“- İstanbul’la sarsılmaz ve güçlü bir bağı olmalı.

- Kucaklayıcı bir üslubu olmalı.

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- Polemikle, gerilimle hatırlanan bir isim olmamalı.

- Siyasete değil tamamen hizmete odaklanmalı.

- Geçmişe değil geleceğe bakmalı.

- 'AK Parti’ye oy vermedim ama bu adama oy veririm' dedirtmeli.

- Gençleri etkileyebilmeli, kültür sanat faaliyetlerine açık olmalı.”

Hakan, "AK Parti, 'Nasıl olsa muhalefet dağılmış vaziyette. Biz her durumda kazanırız' diyerek bu şartlara sahip olmayan bir isimle çıkarsa... İşi gerçekten çok zor olur. Çünkü muhalefetin bugünkü dağınık durumuna aldanmamak lazım. HDP’nin aday çıkarmama ihtimali, çıkarma ihtimalinden çok daha yüksek. İYİ Parti’nin CHP’yle birlikte hareket etmek dışında pek bir seçeneği yok. Yani önümüzdeki süreç içinde muhalefetin tek bir adayda birleşmesi imkânsız değil" düşüncesini dile getirdi.