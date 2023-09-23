Ahmet Hakan: Değişen bir şey yok; hep umutsuzluk, dalavere, laf sokma, kavga...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın New York seyahatini takip etmek üzere Türkiye'den ayrıldığı 56 günde muhalefet cephesinde değişen bir şey olmadığını yazdı.

Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Yine hep CHP. Yine hep Kılıçdaroğlu. Yine hep atlatılmamış travma. Yine hep vıdı vıdı. Yine hep mızmız sıkıntı.

Yine hep tavşan aday tantanası. Yine hep İmamoğlu / Özgür Özel ilintisi. Yine hep kurultay kavgaları. Yine hep “ne olacak bu CHP’nin hali” meselesi.

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Yine hep Akşener. Yine hep “blöf mü yapıyor acaba” kuşkusu. Yine hep “sahi mi diyor acaba” yaklaşımı. Yine hep Youtube ifşa videoları.

Yine hep CHP / İyi Parti kavgaları. Yine hep “nereye varacak bu kavganın sonu” sorusu. Yine hep bir laf sokma. Yine hep bir diş gösterme.

Yine hep kısır döngü. Yine hep muhalif umutsuzluk. Yine hep muhalif karamsarlık. Yine hep dalavere. Yine hep bekleroğlu."