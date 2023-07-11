Ahmet Hakan coştu! AK Parti’ye o konuda böyle salladı
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, kentteki dini cemaatler, dernekler ve vakıfların itirazı üzerine Balıkesir Belediyesi'nin Hande Yener konserini iptal etmesine içerledi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, kentteki dini cemaatler, dernekler ve vakıfların itirazı üzerine Balıkesir Belediyesi'nin Hande Yener konserini iptal etmesine içerledi.
"Balıkesir Belediyesi Kuran kursu değildir, AK Parti de dini bir vakıf değildir" diyen Hakan, şöyle devam etti: “Sadece dini cemaatlerin, derneklerin, vakıfların arzuları doğrultusunda politika yürütülürse... Önümüzdeki yerel seçimlerden sonra AK Parti, 'Biz bu seçimleri neden kaybettik?' diye kara kara düşünmek zorunda kalır.”
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