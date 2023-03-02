Ahmet Hakan çılgına döndü! Yemişim senin bilimini...

Ahmet Hakan, Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın depremzede kadınlarla ilgili halkı kışkırtan paylaşımına tepki göstererek, "Yemişim senin bilimini!" dedi.

Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından, "Deprem bölgesine ilk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edildi." yalanını ortaya attı.

Gözaltına alınan Ercan'ın ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki ifadesinde, "Pişmanım, art niyetim yoktu, oralarda öyle konuşuyorlardı, doğru olmadığını öğrendim, ben de paylaştım ve geri kaldırdım" diyen Ercan, eleştiri oklarının hedefinde.

Tepki gösteren isimlerden birisi de Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan oldu. Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

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"Eğer amacı halkı kışkırtmaksa... “Lanet olsun” demekten başka bir şey gelmiyor elimden.

Ama eğer kulağına gelen her bilgiyi doğru zannedip paylaşıyorsa... O zaman ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor:

Bu adam, bırakın bir biliminsanının sahip olması gereken asgari kuşkuya sahip olmayı, sıradan bir insanın asgari sağduyusuna bile sahip değil.

Ahmet Ercan, biliminsanıymış.

Peh!

Bu sallamaları, bu palavraları, bu kışkırtmaları, bu yalanları pervasızca paylaşabilen bir biliminsanına söylenmesi gereken tek şey var:

Yemişim senin bilimini!"