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Medya Ahmet Hakan, CHP'li Berna Laçin'i böyle rezil kepaze etti! Artık insan içine çıkamaz
Medya

Ahmet Hakan, CHP'li Berna Laçin'i böyle rezil kepaze etti! Artık insan içine çıkamaz

Yeniakit Publisher
2023-05-27 12:57:00 -
Ahmet Hakan, CHP'li Berna Laçin'i böyle rezil kepaze etti! Artık insan içine çıkamaz

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, iktidara yönelik eleştirileriyle gündeme gelen ve geçen gün Paris Büyükelçiliği'nin verdiği davete katılan oyuncu Berna Laçin'i eleştirdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, iktidara yönelik eleştirileriyle gündeme gelen ve geçen gün Paris Büyükelçiliği'nin verdiği davete katılan oyuncu Berna Laçin'i eleştirdi. 

İlk turun ardından "Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir demişler, Allah müstehakımızı versin" sözleriyle gündeme gelen Berna Laçin, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde davete katıldı. 

Konuyu köşesine taşıyan Hakan, şunları kaydetti:

"Muhalefet için çok çalıştı Berna Laçin. AK Partililerle sosyal medyada kıran kırana savaştı, Erdoğan’ın mitinglerinin o kadar da kalabalık olmadığını kanıtlamak için uğraştı, polemiklere girdi, tartışmalara daldı. Aşırı fanatik bir aksiyoner gibi uğraştı durdu. Bayağı bir yoruldu yani. Dinlenmeyi hak etti.
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Peki yorgunluğunu nerede attı dersiniz? Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde. Paris Büyükelçisi’nin davetlisi olarak katıldığı janjanlı davette.

'AK Parti iktidarında nefes alamıyoruz' havası basan Berna Laçin, AK Parti iktidarında Paris Büyükelçiliği bahçesinde keyif sürmesinin fotoğraflarını da paylaştı sosyal medyada.

Fotoğrafları neden paylaşmış olabilir acaba? Berna Laçin, bu fotoğraflarla muhalif kesimlere... 'Abartmayalım arkadaşlar. O kadar da nefessiz değiliz yani. Bakın ben Paris Büyükelçiliği’nde kraliçeler gibi ağırlanıyorum' şeklinde gizli bir mesaj mı sarkıtmayı amaçladı?

Bunun bir adım sonrası 'Bükemediğin bileği öpeceksin arkadaş' açıklaması mı olacak acaba? Çok merak ben." 

 

 

 

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