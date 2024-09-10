Ahmet Hakan, "Bunlara ne gerek var Allah aşkına?" deyip teklifini yaptı! Bu, yeter de artar bile

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, okullarda okutulacak ders temalarının insanlık odaklı olması gerektiğini söyledi. Hakan, Filistin ile tarihsel bağlardan çok, insanlık değerlerinin öne çıkarılması gerektiğini ifade etti. Çocuklara verilmesi gereken ilk dersin "insanlık" olması gerektiğini vurgulayan Hakan, bu tür derslerin gelecekte daha önemli bir rol oynayacağını belirtti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"Okullarda okutulacak ilk dersin teması “Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi” olarak belirlenmiş.

Bu derste...

- Çanakkale’de Türklerle Filistinlilerin omuz omuza savaştıkları anlatılacakmış.

- Türk ve Filistin halkının ortak tarihinden söz edilecekmiş.

- Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin topraklarını savunması işlenecekmiş.

*

Bunlara ne gerek var Allah aşkına?

*

Bizim Filistin’in yanında durmamızın temel nedeni tarihsel bağlarımız değil ki.

*

Bizim Filistin’in yanında durmamızın temel nedeni:

İNSANLIĞIMIZDIR.

*

Okullarda çocuklarımıza verilecek ilk dersin teması “İNSANLIK” olsun.

Böyle bir ders yeter de artar bile."

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