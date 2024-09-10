  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan, "Bunlara ne gerek var Allah aşkına?" deyip teklifini yaptı! Bu, yeter de artar bile
Medya

Ahmet Hakan, "Bunlara ne gerek var Allah aşkına?" deyip teklifini yaptı! Bu, yeter de artar bile

Yeniakit Publisher
2024-09-10 10:55:00 - 2024-09-10 11:16:11
Ahmet Hakan, "Bunlara ne gerek var Allah aşkına?" deyip teklifini yaptı! Bu, yeter de artar bile

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, okullarda okutulacak ders temalarının insanlık odaklı olması gerektiğini söyledi. Hakan, Filistin ile tarihsel bağlardan çok, insanlık değerlerinin öne çıkarılması gerektiğini ifade etti. Çocuklara verilmesi gereken ilk dersin "insanlık" olması gerektiğini vurgulayan Hakan, bu tür derslerin gelecekte daha önemli bir rol oynayacağını belirtti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, okullarda okutulacak ders temalarının insanlık odaklı olması gerektiğini söyledi. Hakan, Filistin ile tarihsel bağlardan çok, insanlık değerlerinin öne çıkarılması gerektiğini ifade etti. Çocuklara verilmesi gereken ilk dersin "insanlık" olması gerektiğini vurgulayan Hakan, bu tür derslerin gelecekte daha önemli bir rol oynayacağını belirtti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"Okullarda okutulacak ilk dersin teması “Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi” olarak belirlenmiş.

Bu derste...

- Çanakkale’de Türklerle Filistinlilerin omuz omuza savaştıkları anlatılacakmış.

- Türk ve Filistin halkının ortak tarihinden söz edilecekmiş.

- Osmanlı’nın Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin topraklarını savunması işlenecekmiş.

*

Bunlara ne gerek var Allah aşkına?

*

Bizim Filistin’in yanında durmamızın temel nedeni tarihsel bağlarımız değil ki.

*

Bizim Filistin’in yanında durmamızın temel nedeni:

İNSANLIĞIMIZDIR.

*

Okullarda çocuklarımıza verilecek ilk dersin teması “İNSANLIK” olsun.

Böyle bir ders yeter de artar bile."

CHP Kurultayı'nda "Yavaş" krizi! 'Gel bakalım Mansur'
CHP Kurultayı'nda "Yavaş" krizi! 'Gel bakalım Mansur'

Medya

CHP Kurultayı'nda "Yavaş" krizi! 'Gel bakalım Mansur'


Bizdeki emcüklerin derdi ne? Anlatamadığımız şey işte bu
Bizdeki emcüklerin derdi ne? Anlatamadığımız şey işte bu

Medya

Bizdeki emcüklerin derdi ne? Anlatamadığımız şey işte bu


Bu tam bir ekonomik soğuk savaş! Türkiye buna hazır mı?
Bu tam bir ekonomik soğuk savaş! Türkiye buna hazır mı?

Medya

Bu tam bir ekonomik soğuk savaş! Türkiye buna hazır mı?


{relation id:1884175 slug:'ahmet-hakan-yansin-bu-dunya-diyerek-yeri-gogu-inletti-igrenc-bir-motivasyon'}
{relation id:1884162 slug:'bizdeki-emcuklerin-derdi-ne-anlatamadigimiz-sey-iste-bu'}
{relation id:1884165 slug:'bu-tam-bir-ekonomik-soguk-savas-turkiye-buna-hazir-mi'}
{relation id:1884168 slug:'cem-kucuk-herkesi-ters-kose-yapti-tum-turkiye-saskin'}
{relation id:1884171 slug:'chp-kurultayinda-ayak-oyunu-mu-o-iddialar-gundeme-damga-vurdu'}
{relation id:1884159 slug:'chp-kurultayinda-yavas-krizi-gel-bakalim-mansur'}
 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dr. Uğur

MEB de zaten ukala Ahmet Hakan Coşkun'un görüşünü merak ediyordu. Şimdi hemen karar değiştirirler.

akitin idolü: ahmet hakan

bu ahmet hakanı akite alın, ikide bir yandan yandan olaya ortaya karışık bir ahmet türetmeyin
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23