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Medya Ahmet Hakan buna çok şaşırdı! Yok artık! Şaka mı bu? Biri bunun doğru olmadığını söylesin
Medya

Ahmet Hakan buna çok şaşırdı! Yok artık! Şaka mı bu? Biri bunun doğru olmadığını söylesin

Hukukçu Ersan Şen, canlı yayında cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söylemiş, Meral Akşener de kendisini reklam arasında arayıp "Ciddiyseniz görüşelim" demişti. Yaşananları değerlendiren Ahmet Hakan, "Yok artık! Şaka mı bu? Meral Akşener için 'Siyasetten anlamıyor' diyordum. Vazgeçtim. Ben artık Meral Akşener’in izlediği siyaset tarzının, ilkokullardaki sınıf başkanlığı siyasetinin bile gerisinde olduğunu anlamış durumdayım" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 10:53:00 -
Ahmet Hakan buna çok şaşırdı! Yok artık! Şaka mı bu? Biri bunun doğru olmadığını söylesin

Hukukçu Ersan Şen, canlı yayında cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söylemiş, Meral Akşener de kendisini reklam arasında arayıp "Ciddiyseniz görüşelim" demişti. 

Yaşananları değerlendiren Ahmet Hakan, "Yok artık! Şaka mı bu? Meral Akşener için 'Siyasetten anlamıyor' diyordum. Vazgeçtim. Ben artık Meral Akşener’in izlediği siyaset tarzının, ilkokullardaki sınıf başkanlığı siyasetinin bile gerisinde olduğunu anlamış durumdayım" ifadelerini kullandı. 

Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Meral Akşener, ortalama bir siyasetçinin bile asla yapmayacağı şu üç hatayı yaptı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- BİR: Hamlesinin bir adım sonrasını hesaplayamadı.

*

- İKİ: Reddedilecek teklifler sunmakta sakınca görmedi.

*

-ÜÇ: Muazzam bir zamanlama hatasına imza attı.

*

Ben bütün bunlara bakarak...

“Vay be! Meğer Meral Akşener, siyasetten hiç anlamıyormuş” noktasına gelmiştim.

*

Fakat çok geçmeden anladım ki...

Bu düzeyin bile gerisindeymiş Akşener.

*

Olaya bakın:

*

Ekranların gedikli tartışmacısı Ersan Şen, televizyon programında “Cumhurbaşkanlığına aday olabilirim” diyor.

Reklam arasında Meral Akşener, Ersan Şen’i arayıp “Siz ciddi misiniz?” diye soruyor.

Ersan Şen de “Evet, ciddiyim” deyince “O zaman gelin, görüşelim” diyor.

*

Hahahahahah!

*

Yok artık!

Şaka mı bu?

Meral Akşener için “Siyasetten anlamıyor” diyordum.

Vazgeçtim.

*

Ben artık Meral Akşener’in izlediği siyaset tarzının, ilkokullardaki sınıf başkanlığı siyasetinin bile gerisinde olduğunu anlamış durumdayım."

 

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