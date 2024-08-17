Ahmet Hakan, "Bu tam bir palavra" diyerek isyan etti: Güya Meral Akşener...

Ahmet Hakan, Meral Akşener'e yönelik yapılan asılsız suçlamaları eleştirdi. Hakan, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiği için uydurma iddialara maruz kaldığını belirtti. Bu tür siyasi yalanlara kolektif olarak inanılmasının toplum için tehlikeli olduğunu vurgulayan Hakan, siyasette dürüstlüğün önemine dikkat çekti. Hakan, palavraların siyaseti çirkinleştirdiğini ifade ettiği Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Meral Akşener’in tek suçu şu:

Memleketin Cumhurbaşkanı’nı ziyaret etmek.

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İşte bu çok büyük suç nedeniyle Meral Akşener hakkında her türlü palavrayı üfürmek artık tamamen serbest.

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Üfürülen son palavra şu:

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Güya Meral Akşener, seçimlerde gereği gibi çalışmamış.

Niye böyle yaptığını da adamın birinin kulağına şöyle fısıldamış:

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“Hiç sesini çıkarma. Adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Sakın çaktırma.”

(...)

Palavra sallamak. Yalan söylemek. Olmamış bir şeyi olmuş gibi anlatmak. Bunların hepsi insana özgüdür. Her devirde bunları yapanlar çıkar.

Yadırgamıyorum bunu.

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Siyasi gerekçelerle bu tür palavralara kolektif biçimde iman etmek. “Acaba” dememek. Söylenenin palavra olabileceğini aklın ucundan bile geçirmemek.

İşte bunu yadırgıyorum."