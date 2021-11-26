Ahmet Hakan bile CHP'li İBB'yi haşladı: Metroya bıçak sokan...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin güvenlik zafiyeti insanları tedirgin etmeye başladı. Son olarak metroda yaşanan bıçaklı vahşetin ardından, İBB'nin rezillikleri tekrar tartışma konusu oldu.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da bu konuya değindi. Muhalif kimliğiyle bilinen Ahmet Hakan bile bugünkü yazısında İstanbul'da metroda E. Y. isimli saldırganın bir kadını bıçakla tehdit ettiği olayla ilgili olarak, "Metroya bıçak sokan bomba da sokar" dedi.

Ahmet Hakan, saldırganın bıçağı metroya nasıl soktuğuna dikkat çekerek, yazısında şunları kaydetti:

"Metrodaki alçak magandanın yapıp ettiklerini izledim. Sinirlerim zıpladı. O kadar ki... Her aklıma geldiğinde hırsımdan duvarları yumruklayacağım. Biraz sakinleşince ise... Aklıma gelen en önemli soru şu oldu: Bu haysiyetsiz maganda, elindeki kocaman bıçağı metrodaki detektörlerden nasıl geçirmiş? O detektörlerden bıçak geçirebiliyorsa bomba da geçirilemez mi? Bomba geçirilirse... Neyse... Neyse... Ben en iyisi burada keseyim."