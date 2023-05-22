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Medya Ahmet Hakan, "Başka bir ihtimal yok" deyip duyurdu
Medya

Ahmet Hakan, "Başka bir ihtimal yok" deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-22 14:24:00 -
Ahmet Hakan, "Başka bir ihtimal yok" deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Bu muhalefet başta kaldığı müddetçe başka türlü bir değişim olma ihtimali yok" yorumunu yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Bu muhalefet başta kaldığı müddetçe başka türlü bir değişim olma ihtimali yok" yorumunu yaptı. 

Programına konuk olan İyi Parti'den istifa eden eski İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ortaya attığı "muhalefeti değiştirmek" fikrini köşesine taşıyan Hakan'ın ifadeleri şöyle:

"Yavuz Ağıralioğlu attı bu fikri ortaya. CNN Türk’te. Tarafsız Bölge’de. Madem bu muhalefet, iktidarı yenecek performansı bir türlü gösteremiyor... Ve madem başarısızlığına rağmen, zerre kadar kendini yenilemiyor...

O zaman muhalif seçmene düşen bir görev var: İktidarı değiştirmek için önce muhalefeti değiştirme hedefine kilitlenmeli. Bu muhalefet başta kaldığı müddetçe başka türlü bir değişim olma ihtimali yok."
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