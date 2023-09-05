Ahmet Hakan "Allah yarattı" demedi! Şu perişanlığa bakın hele

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabında kendisine yönelik hakaretlerde bulunan Perinaz Mahpeyker Yaman'ı danışman olarak atamasıyla ilgili, "Perinaz vakası, Kılıçdaroğlu’nun niye başaramadığını ve niye başaramayacağını anlatmak için bir örnek" yorumunu yaptı.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, 'Perinaz skandalı' için Fikret Bila’ya bir savunma yapmış.

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Savunmasına baktım, açıklamalarından iki görkemli perişanlık beliriyordu:

- Perişanlık bir: 'Sayın Genel Başkan’ım. Batman’da bir Perinaz var. AK Partilidir. CHP’ye geçmek istiyor' demişler. Kılıçdaroğlu da, “Süper! Tam aradığım gibi. Onu hemen danışman yapayım ben” demiş ve yapmış. Şu perişanlığa bakın hele! Azıcık AK Partililik yapmış birine ver bir danışmanlık, AK Parti’den üç beş oy tırtıklasın. Anlayış perişan, yaklaşım perişan. Ve sonuç malum.

- Perişanlık iki: Peki Perinaz’ı araştırmak hiç mi akla gelmemiş? Kılıçdaroğlu, bunun da savunmasını yapmış. O günlerde çok yoğunmuş, çok koşturuyormuş. Perinaz’ı incelemeye fırsat bulamamış. Hemen danışman yapıvermiş. Sanki bütün işleri kendisi yapmak zorunda. Sanki ekipleri yok, örgütleri yok, milletvekilleri yok, danışmanları yok. Versene inceleme görevini onlara."