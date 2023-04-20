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Medya Ahmet Hakan, "AK Parti hemen bunu yapmalı" deyip duyurdu! Bir numaralı konu bu olmalı
Medya

Ahmet Hakan, "AK Parti hemen bunu yapmalı" deyip duyurdu! Bir numaralı konu bu olmalı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 10:46:00 -
Ahmet Hakan, "AK Parti hemen bunu yapmalı" deyip duyurdu! Bir numaralı konu bu olmalı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti'nin, tencerenin doğurduğu sorunları, kuvvetli olduğu alanlarla telafi edemeyeceğini belirtti.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti'nin, tencerenin doğurduğu sorunları, kuvvetli olduğu alanlarla telafi edemeyeceğini belirtti. 

Hakan, "İstikameti şu olmalı AK Parti’nin: Tencereye ayrı bir bölüm açmak, tencereye süper yoğunlaşmak, tencereyi bir numaralı konu haline getirmek" ifadelerini kullandığı bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"TOGG tamam. TCG Anadolu tamam. Kızılelma tamam. Savunma sanayisi tamam. Yollar, köprüler, havalimanları tamam. İmece uydusu tamam. Doğalgaz tamam.

*
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AK Parti, bu alanlarda çok kuvvetli.

Ancak bu alanlar, tencere alanının alternatifi değil.

*

Yeni Şafak’ta Aydın Ünal’ın da haklı olarak uyardığı gibi...

AK Parti, tencerenin doğurduğu sorunları, kuvvetli olduğu alanlarla telafi edemez.

*

İstikameti şu olmalı AK Parti’nin: Tencereye ayrı bir bölüm açmak, tencereye süper yoğunlaşmak, tencereyi bir numaralı konu haline getirmek..."

 

 

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