Ahmet Hakan, "AK Parti hemen bunu yapmalı" deyip duyurdu! Bir numaralı konu bu olmalı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti'nin, tencerenin doğurduğu sorunları, kuvvetli olduğu alanlarla telafi edemeyeceğini belirtti.

Hakan, "İstikameti şu olmalı AK Parti’nin: Tencereye ayrı bir bölüm açmak, tencereye süper yoğunlaşmak, tencereyi bir numaralı konu haline getirmek" ifadelerini kullandığı bugünkü yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"TOGG tamam. TCG Anadolu tamam. Kızılelma tamam. Savunma sanayisi tamam. Yollar, köprüler, havalimanları tamam. İmece uydusu tamam. Doğalgaz tamam.

*

ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti, bu alanlarda çok kuvvetli.

Ancak bu alanlar, tencere alanının alternatifi değil.

*

Yeni Şafak’ta Aydın Ünal’ın da haklı olarak uyardığı gibi...

AK Parti, tencerenin doğurduğu sorunları, kuvvetli olduğu alanlarla telafi edemez.

*

İstikameti şu olmalı AK Parti’nin: Tencereye ayrı bir bölüm açmak, tencereye süper yoğunlaşmak, tencereyi bir numaralı konu haline getirmek..."