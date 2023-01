Ahmet Hakan, adeta deliye döndü! "Ahmak" deyip saydırdı babam saydırdı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, The Economist’in 'Erdoğan'ın İmparatorluğu' özel sayısına tepki gösterdi.

Hakan yazısında, “Kafası hiç basmadı, basmayacak şu The Economist’in. Her zaman yaptıkları gibi yine seçime az bir süre kala dayadılar Türkiye kapağını. Altına da döktürdüler de döktürdüler: “Türkiye’de iktidar değişmeli. Erdoğan gitmeli. Türkiye çok kötü durumda. Falan fıstık. Sanki bunlar böyle yazınca... Bizim ahali, 'Tamamdır The Economist abi. Sizi mi kıracağız? Hemen oyumuzun rengini değiştiriyoruz' diyecek.” düşüncesini dile getirdi.

Hakan, şunları kaydetti:

“Bu zamana kadar kaç kere denendi ve hep aynı sonuç alındı: Bunlar böyle yaptıkça... Erdoğan daha da güç kazanıyor.Kıssadan hisse: Okumuş Batılı çocukları gözünüzde fazla büyütmeyin. Bazen çok ahmak olabiliyorlar.”