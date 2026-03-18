Öğretmene el uzatan, milletin istikbaline kastetmiştir! İletişim Başkanı Duran'dan eğitim camiasına "çelikten" kalkan!

Öğretmene el uzatan, milletin istikbaline kastetmiştir! İletişim Başkanı Duran'dan eğitim camiasına "çelikten" kalkan!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Eğitim Ailesi ile İftar Programı"nda yaptığı tarihi konuşmaya ilişkin zehir zemberek bir paylaşımda bulundu. Duran, Çanakkale ruhunun bugün sınıflarda, ilim yuvalarında yaşadığını belirterek; öğretmenlere yönelik her türlü şiddetin doğrudan milli bekaya bir tehdit olduğunu vurguladı.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Erdoğan'ın, Eğitim Ailesi ile İftar Programı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin tarihi birikimi ile geleceğe dönük hedeflerini bir arada hatırlattığını belirtti.

Çanakkale Savaşı'ndaki birlik ve mücadele ruhunun, bugün eğitimle güçlenen nesillerde hayat bulduğunu ifade eden Duran, Çanakkale Zaferi'nin, sadece tarihe değil, milletin ortak iradesine ve dayanışma kültürüne işaret ettiğini vurguladı.

Burhanettin Duran, eğitimin, Türkiye'nin yarınlarını inşa edecek en temel unsur olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nitelikli, öz güveni yüksek ve donanımlı gençlerimiz ve çocuklarımız geleceğimizi şekillendirecek en büyük hazinemizdir. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda, geçmişten ilham alarak geleceğe yürüdüğümüz bu yolda, tüm eğitim emekçilerimizin gayreti büyük bir değere sahiptir. Bununla birlikte öğretmenlerimize yönelik her türlü şiddet ve olumsuzluk karşısındaki kararlılığımız tamdır. Zira bir öğretmene yapılan her haksızlık, doğrudan milletimizin istikbaline yönelik bir tehdittir. Bu bilinçle, eğitim camiamızın yanında olmaya devam edeceğiz."

