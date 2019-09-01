0553 313 94 23

Ahmet Erkan’ı silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan’ı silahla vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01 Eylül 2019 Pazar 15:43
Ahmet Erkan’ı silahla vurarak öldüren şahıs tutuklandı

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan’ı silahla vurarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, dün saat 13.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Çökekler Mahallesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan ile E.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşanmış, yaşanan tartışma sonucu E.Ş. tabancayla ateş ederek Ahmet Erkan ve o esnada yanlarında bulunan E.A.’yı yaralamıştı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Erkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, E.A.’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrası kaçarak kayıplara karışan şüpheli E.Ş.’nin peşine düşen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi
    1. Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı daha..
    2. Gedelek’te 6. Turşu Festivali
    3. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada..
    4. Ağrı’da Zafer Bayramı Badminton..
    5. Emmanuel Adebayor ilk maçına çıktı
    6. İYİ Parti çatırdıyor! Mersin İl..
    7. Kan bağışında duyarlı il Ağrı
    8. (Özel) Balık tezgahlarında fiyatlar..
    9. TRT Çerkes açılsın talebi mahkemelik..
    10. Hakkarili genç kız tır ehliyeti aldı
    11. 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton..
    12. Çocuklarda Okul öncesi göz muayenesini..
    13. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    14. Sakarya Nehri’nde çevre ve görüntü..
    15. İşte HDP-PKK işbirliğini gösteren rapor!
    16. Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü..
    17. Eşi tarafından sokak ortasında..
    18. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist daha..
    19. Oktay, İkinci Dünya Savaşı Anma..
    20. Kursu tamamladılar, birlikte pasta..
    21. Lübnan'ın Osmanlı ile ilgili skandal..
    22. 500 saman balyası kül oldu
    23. MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli..
    24. İlçe Başkanlarından Avşar’a destek..
    25. Çavuşoğlu, AB Komiseri Stylianides ile..
    26. Afganistan'da hava saldırısı: 12 ölü
    27. Ahmet Erkan’ı silahla vurarak öldüren..
    28. Başkan Öndeş, Selatin’de köy pazarı..
    29. CHP'li başkan belediyeyi AK Partili..
    30. Kastamonulu hacılar yurda dönmeye..
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Gençlik nereye gidiyor?” eleştirilerine verdiği cevap sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı! “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaşta değilim, çünkü…”
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Yunan mağlubiyeti terör sevici HDP’nin zoruna mı gidiyor?
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak