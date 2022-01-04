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Aktüel Ahmet Dede kimdir? Şef Ahmet Dede kaç yaşında, ne iş yapıyor?
Aktüel

Ahmet Dede kimdir? Şef Ahmet Dede kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Masterchef'in konuğu şef Ahmet Dede olunca kim bu Ahmet Dede? sorusu günde oldu. Masterchef 149. bölüm konuğu Ahmet Dede olurken, Ahmet Dede en çok arananlar listesinde yer aldı. Peki Ahmet Dede kimdir? Şef Ahmet Dede nereli? Şef Ahmet Dede restorantı var mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-04 11:29:00 - 2022-01-04 11:30:53
Ahmet Dede kimdir? Şef Ahmet Dede kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Şef Ahmet Dede, küçük yaşlarda, annesi ile yemekler yapmaya başladı. Üç erkek kardeşin en küçüğü olan Dede, bu işi profesyonel olarak yapmaya 25 yaşında karar verdi ve İrlanda’ya da 24 yaşında, eşi sayesinde gidiyor.

Şef Ahmet Dede nerede okuyor?

Sonrasında 8 haftalık bir aşçılık okuluna gidiyor. Hocaları üniversite eğitimi almasını tavsiye ediyor ve Dublin Institute Technology Culinary Üniversitesi’ne kaydoluyor. Ardından staj yapıyor. Bu süreçte restoranlarda gönüllü çalışıyor.

Deniz ürünleri ile çalışmayı sevdiğini belirten Dede, evli değildir. Michelin Guide, 2021 Büyük Britanya ve İrlanda Michelin yıldızlarını dağıttı ve ödülün birini de Ahmet Dede kazandı.

 

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