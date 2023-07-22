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Siyaset Ahmet Davutoğlu’nun sağ kolundan şok sözler! Tüm Türkiye bu itirafı konuşacak
Siyaset

Ahmet Davutoğlu’nun sağ kolundan şok sözler! Tüm Türkiye bu itirafı konuşacak

Yeniakit Publisher
2023-07-22 11:00:00 -
Ahmet Davutoğlu’nun sağ kolundan şok sözler! Tüm Türkiye bu itirafı konuşacak

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la ‘gizli protokol’ imzaladığını doğrulaması üzerine, Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi’nin sözcüsü Serkan Özcan, “İyi ki kazanamamışız” dedi.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la ‘gizli protokol’ imzaladığını doğrulaması üzerine, Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi’nin sözcüsü Serkan Özcan, “İyi ki kazanamamışız” dedi.

Medyascope’tan Berfin Bayır’a konuşan Özcan, şunları söyledi:

“Türkiye’yi Ümit Özdağ’a mahkum edecek bir siyasetin içinde olmayı hiç ama hiç istemezdim ben. Türkiye’nin en son ihtiyaç duyacağı şey yerli bir Wilders siyaseti. Türkiye’ye adaletle hükmedilebilecek bir sistem lazım. Böyle bir sistemi, Wilders tarzı siyaset yapan ve bundan medet uman kimseyle yapamazsınız. “İyi ki kazanamamışız” diyorum ya, iyi ki olmamış.”

 
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