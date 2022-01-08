  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Davutoğlu'nun moralini altüst edecek yazı!
Medya

Ahmet Davutoğlu'nun moralini altüst edecek yazı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun moralini altüst edecek haber kendi gazetesi Karar’da köşe yazan Ali Bayramoğlu’ndan geldi. Bayramoğlu, “DEVA ve Gelecek Partisi’nin toplam oyu yüzde 5-6 geçmiyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 12:52:00 -
Ahmet Davutoğlu'nun moralini altüst edecek yazı!

Davutoğlu’nun gazetesi Karar yazarı Ali Bayramoğlu, üç soru üzerinden Türkiye’deki siyasi gelişmeleri değerlendirdi. 

Davutoğlu’nun moralini bozacak haber Bayramoğlu’ndan

“Toplum popülizme ne kadar yatkın?” başlıklı Karar’daki yazasında Ali Bayramoğlu, şunları söyledi: 

“Sağ siyaseti, merkez söylemi yeniden yapılandırma, özgürlükçü değerlerle buluşturma, muhafazakar alandaki değişim ve arayışı temsil etme iddiasındaki ve program partileri görünümündeki DEVA ve Gelecek Partisi’nin toplam oyu yüzde 5-6 geçmiyor?”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay