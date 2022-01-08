Ahmet Davutoğlu'nun moralini altüst edecek yazı!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun moralini altüst edecek haber kendi gazetesi Karar’da köşe yazan Ali Bayramoğlu’ndan geldi. Bayramoğlu, “DEVA ve Gelecek Partisi’nin toplam oyu yüzde 5-6 geçmiyor” dedi.
Davutoğlu’nun gazetesi Karar yazarı Ali Bayramoğlu, üç soru üzerinden Türkiye’deki siyasi gelişmeleri değerlendirdi.
Davutoğlu’nun moralini bozacak haber Bayramoğlu’ndan
“Toplum popülizme ne kadar yatkın?” başlıklı Karar’daki yazasında Ali Bayramoğlu, şunları söyledi:
“Sağ siyaseti, merkez söylemi yeniden yapılandırma, özgürlükçü değerlerle buluşturma, muhafazakar alandaki değişim ve arayışı temsil etme iddiasındaki ve program partileri görünümündeki DEVA ve Gelecek Partisi’nin toplam oyu yüzde 5-6 geçmiyor?”