Ahmet Davutoğlu'nun ittifak rengi belli oldu!

CHP ile kol kola girerek 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün "altı siyasi parti olabilir gibi bir durum var" açıklamasını yaptı.

Bu sözlerin hemen ardından Akşener, AK Parti’de siyaset yaptığı dönemde “Bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün” diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret, kulislerde "Gelecek Partisi Millet İttifakı'na mı katılıyor" sorusunu gündeme getirdi.

İttifak cephesi bu soruya "Neden olmasın" yanıtını veriyor.

Ancak "Gelecek ve DEVA partilerinin Millet İttifakı'nda yer almaları için henüz erken" deniyor.