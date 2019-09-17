Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından dikkat çeken çıkış: CHP'li o belediyeye kayyım atansın

Yeni parti kurmak için AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem danışmanlığını yapan Atılgan Bayar, sosyal medya hesabından İzmir'e kayyım atanması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Atılgan Bayar, "İtalya’dan 'plastik atık' kodu ile getirilip İzmir Kemalpaşa’da bir evin bahçesine dökülen yaklaşık 20 tırlık atık" haberini alıntılayarak, "İzmir, İtalya’nın çöplüğü oldu. Tunç Soyer’in 1 dakika o makamda oturmaması gerekiyor. CHP, İzmir’e kayyum atamalı. Hem de çok acil. Hiç mi sesi çıkmaz? Hiç mi itiraz etmez? Tehlikeyi hiç mi İzmirlilere anlatmaz? Tunç Soyer konusunda CHP’yi uyarmıştım. Bir kez daha yazmak istiyorum: CHP, daha geç olmadan İzmir’e kayyum atasın Kemal Kılıçdaroğlu" dedi.

Demokrat Parti'yi güzelleyip yeni partilere giydiriyor

Atılgan Bayar, son dönemde Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal'a verdiği destekle dikkat çekiyor. Bayar, yeni partileri ise sert dille eleştiriyor.