Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı "eşekçi" çıktı! Büyük bomba patladı

Melih Altınok, "Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş arasında kalırsam yeniden Erdoğan'a oy verebilirim" diyen Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Etyen Mahçupyan'la ilgili bomba bir yazı kaleme aldı. Mahçupyan'ın siyasi tercihlerini, bir ara Taraf'ta üzerine köşe yazıları yazdığı at yarışına çalışır gibi belirlediğini belirten Altınok, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Yazar Etyen Mahçupyan, "Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş kalırsa yeniden Erdoğan'a oy verebilirim" demiş.

Verir mi?

Verir.

Çünkü Etyen siyasi tercihlerini, bir ara Taraf'ta üzerine köşe yazıları yazdığı at yarışına çalışır gibi belirler.

Tepkilere aldırış etmez.

Liberal mahallesinin hışmını üzerine çekmek pahasına Erdoğan'ı destekleme kararını alırken de "teknik analizlerine" güvenmişti.

Ne var ki soğukkanlı bir şekilde tercihte bulunmayı başaran Etyen, önemsenmeyi kompleks derecesinde abarttığı için bazen yalpalar.

Mesela sırf "Babama benzetiyorum" dediği Erdoğan'da aradığı yüzü bulamayınca Davutoğlu'na danışman olması gibi kimi zaman eşeğe oynar. Oradan da sekip Davutoğlu'nun muadili Babacan'a falan "sürpriz" diye umut bağlar.

Ne var ki yazarımız, siyasi kumardan nerede çıkacağını bilir.

Kaybedende ikiden fazla ısrar etmez.

Demek ki şimdi de havanın döndüğünü hissetti. 6'lı masanın yelkenlerini dolduran rüzgârın karşıdan esmeye başladığını fark etti. Son verilerle bir hesap yaptı...

Ve "Ne derler" demeden tüyosunu patlattı.

Favori diye gazlanan Mansur Yavaş'ın balon olduğunu ifşa etti.

Gözler şimdi Etyen'in kaptanlığında oradan oraya savrulan, Kemalistlere bile eyvallah diyecek kadar taviz verdikleri halde kabul görmeyen tayfanın tornistanında.

Zira at yarışı meraklısı yazarımız, son seçim düzlüğüne girerken verdiği Erdoğan tüyosuyla Millet İttifakı'nın AK Partili küskünlerinin kafasını fena bulandırdı.

Kuşkusuz bundan sonra şahit olacağımız dönüşler sert ve seri olacak."