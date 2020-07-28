Ahmet Davutoğlu'nun akılalmaz iddiasına İçişleri Bakanlığı'ndan cevap: Tam bir hezeyan

AK Parti saflarından olaylı bir şekilde ayrılarak yeni partisini kuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin 1. Olağan Kongresi'nde 50 bin Uygur Türkünün Çin'e iade edileceğini öne sürmüştü.

İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir siyasi partinin genel başkanı tarafından 50.000 Uygur Türkünün Çin'e gönderileceği iddiasında bulunulmuştur. Uygur kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Bu iddia tam bir hezeyandır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ahmet Davutoğlu, partisinin Ardahan 1. Olağan Kongresi'nde, "Basına düşen haberlerde, Türkiye'deki 50 bin Uygurlu kardeşimizin Tacikistan'a, oradan da dolaylı olarak Çin'e gönderilmesi için çalışma yapıldığı söyleniyor. Bu tarihe ihanettir. Uygur kardeşlerimiz bu topraklara Çin'in zulmünden kaçmak için gelmişlerse, onları tekrar Çin'e iade etmek, Stalin'e iade edilen Azerbaycanlı kardeşlerimiz gibi bizim yüreğimizi yakar, bu toprakları muzdarip hale getirir" demişti.