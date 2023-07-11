Ahmet Davutoğlu’nun ağzı bir karış açık kalacak! Hem de kendi gazetesinde...

Elif Çakır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerin kaybedilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Kazanamadık ama dünyanın sonu değil, yine seçim var" ifadelerini kullanmasını eleştirdi. Ahmet Davutoğlu’nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde Davutoğlu’na da göndermelerde bulunup şaşırtan Çakır, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

“Dün Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın Millet İttifakı’nın seçimleri kaybetmesine ilişkin yaptığı sitem üzerine, seçimi az bir farkla kaybettiklerinin altını çizerek “Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil, son seçim de değil” demiş. (10 Temmuz)

Öncelikli olarak şunun altını çizmeliyim, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ya da Altılı Masa’nın diğer liderleri bundan sonra sokakta, çarşıda, pazarda kendisine oy veren vatandaşlarla yüz yüze geldiğinde ‘seçimi neden kaybettiniz’ sitem sorularının muhatabı olacaklar. Uzunca bir süre bu sitemlere yanıt vermek durumunda kalacaklar.

(…) Elbette Kılıçdaroğlu’nun cevabı bu iki cümleden ibaret değil, ancak bu verdiği yanıttaki bu sözlerini bir hayli yadırgadım, tuhaf karşıladım.

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(…)

Kılıçdaroğlu’nun ‘Kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil. Yapılan ilk seçim de değil, son seçim de değil” sözlerini yadırgamayabilirdim, seçim kampanyasında Türkiye’nin son seçimleri propagandası yapmasaydı, Millet İttifakı olarak yapmasalardı.

Millet İttifakı’nın liderleri de, siyasetçileri de cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu da 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye’nin son seçimi olduğu propagandasını yaptılar.

Şu sözler mesela Kemal Kılıçdaroğlu’nun:

“Bu seçim Türkiye’nin kader seçimidir, bu seçim sıradan, herhangi bir seçim değildir. Elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu öyle kullanın.”

“Bu seçim bildiğimiz klasik bir seçim değil, bu seçim Türkiye’nin var olma, yok olma seçimi. Demokrasi ya var olacak ya demokrasi yok olacak.”

“Bir seçime gidiyoruz. Kader seçimi. Bu seçimde gerçekten biz otoriter bir yönetimden yana olacağız, demokratik bi yönetimden yana mı?”

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Mesela İYİ Parti lideri Meral Akşener diyordu ki:

“Demokrasi için çok çıkıştayız. Bu seçimi kazanmak, başarmak zorundayız. Kaybedersek bundan sonra hep tek adamı seçmek zorunda kalırız.”

“Bu seçim milletimiz için köprüden önceki son çıkış ya da devam eden yıkımın son halkası demektir. Yaklaşan seçimler ülkemiz için hayati önem taşıyor.”

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Mesela DEVA Partisi lideri diyordu ki:

“Şu an Türkiye, en önemli yol ayrımlarından birinin önünde duruyor. Karar vereceksiniz. Vereceğiniz karar, sadece benim veya sizlerin hayatlarını değil, torunlarınızın, çocuklarınızın hayatını belirleyecek.”

“Bu seçim bir referandumdur. İki temel tercih var, gerisi teferruat. Otoriter bir zihniyet mi, yoksa demokrasi mi, bunu oylayacağız.”

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Mesela Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu diyordu ki:

“14 Mayıs günü yeni bir tarihi kavşağın eşiğinde olacağız. Oylarımızla Türkiye’nin geleceğini çizeceğiz.”

“Bir yol ayrımındayız. Erdoğan-Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı-Cumhur İttifakı tercihlerinin çok ötesinde bir meseleyle karşı karşıyayız. Bu bir seçim değil. Net ve açık söylüyorum, bu bir seçim değil, bir referandumdur.”

(…) Elbette seçimin bir kazananı bir de kaybedeni olacaktı. AK Parti kaybetseydi Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmeninin sitemleriyle muhatap olacak, “seçimi neden nasıl kaybettiniz” sorularını yanıtlayacaktı.

Şimdi Millet İttifakı’nın liderleri bu sitemlerle muhatap olacak, seçimi neden ve nasıl kaybettiniz sorusuna cevap verecekler. Hem de uzunca bir süre.

Nasıl yanıt verirlerse versinler o yanıtın içinde asla olmaması gereken, asla kurulmaması gereken, ağızdan asla çıkmaması gereken “kazanamadık ama dünyanın sonu değil, yine seçim var, son seçimler değil” sözüdür.

Böyle yanıt olmaz. Bu bir yanıt falan değildir. hayal kırıklığı yaşayan seçmene biraz saygı, az biraz nezaket lütfen.”