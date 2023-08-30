  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Davutoğlu'nun adamından bomba itiraflar! Vay vay vay
Medya

Ahmet Davutoğlu'nun adamından bomba itiraflar! Vay vay vay

Yeniakit Publisher
2023-08-30 10:14:00 -
Ahmet Davutoğlu'nun adamından bomba itiraflar! Vay vay vay

Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Mehmet Ocaktan, muhalefetin içinde bulunduğu duruma dair önemli itiraflar yaptı.

Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar gazetesinde kalem oynatan Mehmet Ocaktan, muhalefetin içinde bulunduğu duruma dair önemli itiraflar yaptı. “Büyükşehirlerde ittifak yapmadan seçim kazanmanın imkan ve ihtimali yok” ifadelerini kullanan Ocaktan, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) İYİ Parti’nin masadan fırtınalı bir şekilde ayrılıp geri dönüşü bir tarafa bırakıldığında, galiba esas itibariyle ittifaktaki güveni dinamitleyen Ümit Özdağ’la yapılan mutabakat oldu.

O günden sonra ittifakın kendisi de ruhu da sizlere ömür…

Yine de her şeye rağmen yerel seçimlerde kuvvetli ortaklıklar olmasa da belli yerlerde ‘gevşek’ birliktelikler olabilirdi, aslına bakarsak hala da olabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Her ne kadar Meral Akşener’in 26 Ağustos’taki açıklamaları, bu imkanın giderek zorlaştığını gösterse de gerek Akşener’in gerekse parti yetkililerinin açıklamalarında sınırlı da olsa belli yerlerde seçim birlikteliğinin olabileceği anlaşılıyor. Ancak hemen hatırlatmak gerekiyor ki Akşener’in itirazları haklı argümanlara dayanıyor olsa da seçime kadar birlikte yürüdüğü ortaklarına dönük yüksek perdeden söylemleri, özellikle muhalif seçmenin motivasyonunu yok edebilir.

(…) Galiba pek farkında değiller fakat muhalefetin bu içler acısı hali, genel seçimlerden zaten yaralı çıkan muhalif seçmenin motivasyonunu bugünlerde adeta felce uğratıyor.

Ayrıca unutmamak gerekiyor ki mevcut sistemde özellikle belli büyükşehirlerde ittifak yapmadan seçim kazanmanın imkan ve ihtimali yok. Eğer muhalefet bu boş işleri bırakıp aklını başına toplamazsa, ülkeye de kendilerine gönül veren insanlara da hayal kırıklıkları yaşatmaya devam ederler.”

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23