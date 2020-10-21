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Gündem Ahmet Davutoğlu'nu şoke edecek haber geldi
Gündem

Ahmet Davutoğlu'nu şoke edecek haber geldi

Muhaliflerin gazına gelerek AK Parti'yi bölmek için Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu'nu şoke edecek haber Bursa'dan geldi. Partinin Gemlik ilçe teşkilatında 30 kişi istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 21:04:00 -
Ahmet Davutoğlu'nu şoke edecek haber geldi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kongre yapan Gelecek Partisi İlçe Teşkilatı'ndan 30 kişi istifa etti.

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Gelecek Partisi'nin Gemlik İlçe Teşkilatı'nda yapılan kongrenin ardından yaşanan bir takım anlaşmazlıklar istifa getirdi.

İlçe teşkilatında Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Nurgül Güner, başta olmak üzere yönetim kurulundan 9, yedek yönetimden 8 ve üyelerden 13 olmak üzere 30 kişi istifasını verdi.

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