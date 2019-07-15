Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, "Bugün parti, siyaset, ihtilaf konuşma günü değil, milletimiz için bir hüzün, onur, birlik ve muhasebe günüdür." dedi.

Davutoğlu, 15 Temmuz Özel Oturumu için TBMM'ye gelişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 251 vatan evladının toprağa verildiğini, bugünün onur günü olduğunu çünkü şehitler nezdinde bu milletin zor zamanlarda, tarihi eşiklerde nasıl bir ortak mücadele verebileceğini ortaya koyduğunu söyledi.

Bugünün bir muhasebe, bir daha böyle hain bir darbe teşebbüsü olmaması için milletçe ne yapmak gerektiğinin konuşulmasının günü olduğunu dile getiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Bu darbe milletin özgürlüklerine yapılan, seçilmiş Cumhurbaşkanına, seçilmiş Meclisine yapılan bir darbe teşebbüsüydü. Bugün hep birlikte demokrasimize sahip çıkarak, insan haklarına sahip çıkarak, özgürlükleri daha geniş bir alana yayarak buna cevap verebiliriz. Darbecilerin istediği bir Türkiye, yani özgürlüklerin kısıtlanarak, milli iradenin zayıflatıldığı bir Türkiye bizim tam da karşı çıkmamız gereken bir husustur. Bugün bütün siyasilerin, bütün devlet adamlarının, bütün düşünce adamlarının omuz omuza vermesi gerekir. Bu birliği koruduğumuz sürece de kimse bir daha böyle hain bir teşebbüse cüret edemeyecektir. Allah milletimizi, ülkemizi muhafaza eylesin, birliğimizi daim eylesin."

Yeni parti sorusuna cevap

Gazetecilerin yani parti kurulmasına ilişkin sorularına ise Davutoğlu, "Bugün parti, siyaset, ihtilaf konuşma günü değil, milletimiz için bir hüzün, onur ve muhasebe günüdür." karşılığını verdi.