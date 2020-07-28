Ahmet Davutoğlu'ndan temelsiz iddia "Bu tarihe ihanettir"

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin Ardahan 1. Olağan Kongresi’nde açıklamalarda bulundu.

Uygur Türklerinin Çin'e iade edileceğini öne süren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Basına düşen haberlerde, Türkiye’deki 50 bin Uygurlu kardeşimizin Tacikistan’a, oradan da dolaylı olarak Çin’e gönderilmesi için çalışma yapıldığı söyleniyor. Bu tarihe ihanettir. Uygur kardeşlerimiz bu topraklara Çin’in zulmünden kaçmak için gelmişlerse, onları tekrar Çin’e iade etmek, Stalin’e iade edilen Azerbaycanlı kardeşlerimiz gibi bizim yüreğimizi yakar, bu toprakları muzdarip hale getirir."